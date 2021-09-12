Мухин отреагировал на пропуск дерби со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался о пропуске матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек.
«Грустно, что не смогу сыграть в дерби со «Спартаком» из-за перебора карточек. Конечно, я не думал о том, чтобы получить жёлтую. Не забыл, конечно, что их было три. К сожалению, так получилось», — сказал Мухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На 58-й минуте встречи 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» Мухин получил жёлтую карточку. Таким образом, из-за перебора предупреждений футболист не сможет сыграть в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча «Арсенала» с ЦСКА проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2.
- 12 сентября 2021
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