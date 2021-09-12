Нападающий «Барселоны» Брейтуэйт рискует пропустить четыре месяца из-за травмы

Датский нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает Sport.es с ссылкой на слова журналиста Жерара Ромеро.



Брейтуэйт пропустит 3-4 месяца из-за травмы колена. В ближайшее время нападающий должен пройти медицинское обследование, которое определит степень серьёзности повреждения. «Барселона» пока что не давала никаких комментариев о травме Брейтуэйта.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры датчанин принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.



Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года, перейдя в каталонский клуб из «Леганеса». В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл в 29 матчах в сине-гранатовой футболке, забил два мяча и отдал два ассиста.

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