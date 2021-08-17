Брейтуэйт покинет «Барселону», если ему не повысят оклад. Он забил 2 гола за прошлый сезон

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Мартин Брейтуэйт продолжит выступления за команду при условии подписания нового контракта. Футболист уверен, что заслуживает повышения зарплаты, так как после ухода Месси он стал игроком стартового состава. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Если пересмотра условий соглашения в лучшую для Мартина сторону не произойдёт, Брейтуэйт попросит клуб о расторжении контракта.

Напомним, в составе сине-гранатовых в прошлом сезоне в 29 матчах Ла Лиги датский форвард забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.



Вчера, 16 августа, главный тренер каталонцев Рональд Куман после матча с «Реалом Сосьедад» заявил, что Брейтуэйт является примером для других игроков команды, и назвал его профессионалом.