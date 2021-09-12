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«Ланс» вырвал победу у «Бордо» благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

«Ланс» вырвал победу у «Бордо» благодаря голу с пенальти на 96-й минуте
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В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде переиграл «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 39-й минуте счёт открыл полузащитник «Ланса» Гаэль Какута, ему ассистировал Пшемыслав Франковски. На 43-й минуте преимущество «Ланса» увеличил Факундо Медина. На 60-й минуте один гол отыграл защитник «Бордо» Рикарду Мангаш. На 88-й минуте счёт сравнял полузащитник хозяев Жан Онана. «Ланс» вырвал победу на 6-й добавленной минуте матча благодаря голу Флорьяна Сотоки с пенальти.

«Ланс» набрал девять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с двумя очками занимает последнее 20-е место.

Результаты других матчей 5-го тура Лиги 1:

«Ренн» — «Реймс» — 0:2

«Метц» — «Труа» — 0:2

«Брест» — «Анже» — 1:1

Франция - Лига 1. 5-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
2 : 3
Ланс
Ланс
0:1 Какута – 39'   0:2 Медина – 43'   1:2 Мангаш – 60'   2:2 Онана – 88'   2:3 Сотока – 90+6' (пен)
Франция - Лига 1. 5-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
0 : 2
Реймс
Реймс
0:1 Экитике – 26'   0:2 Koffi – 67'
Франция - Лига 1. 5-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 2
Труа
Труа
0:1 Родригеш – 50'   0:2 Шавалерен – 84'
Франция - Лига 1. 5-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 1
Анже
Анже
1:0 Февр – 62' (пен)   1:1 Мангани – 78' (пен)
Комментарии
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