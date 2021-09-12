«Ланс» вырвал победу у «Бордо» благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде переиграл «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 39-й минуте счёт открыл полузащитник «Ланса» Гаэль Какута, ему ассистировал Пшемыслав Франковски. На 43-й минуте преимущество «Ланса» увеличил Факундо Медина. На 60-й минуте один гол отыграл защитник «Бордо» Рикарду Мангаш. На 88-й минуте счёт сравнял полузащитник хозяев Жан Онана. «Ланс» вырвал победу на 6-й добавленной минуте матча благодаря голу Флорьяна Сотоки с пенальти.

«Ланс» набрал девять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с двумя очками занимает последнее 20-е место.

Результаты других матчей 5-го тура Лиги 1:

«Ренн» — «Реймс» — 0:2

«Метц» — «Труа» — 0:2

«Брест» — «Анже» — 1:1