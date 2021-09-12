Румменигге — о трансферном рынке: футбол пошёл по ложному пути в 1995 году

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, высказался о современных трансферных тенденциях в футболе.
«Мы были свидетелями тех сумм, которые вложили англичане и «ПСЖ» в трансферы, несмотря на кризис.
Главное, чтобы конкурировать могли все в равной степени. Поэтому все мои усилия как члена исполнительного комитета УЕФА будут направлены на сохранение спортивной справедливости.
Суммы, которые были потрачены на трансферном рынке, особенно в контексте пандемии, трудно понять. Конечно, когда у вас достаточно денег и вы не зависите от его доходов, вы действуете на рынке несправедливо по отношению к другим.
Футбол пошёл по ложному пути в 1995 году, особенно после дела Босмана.
Тот факт, что игроки могут уйти бесплатно после завершения контракта, вызвал ряд отклонений в отношении заработной платы, комиссионных для агентов и сумм трансферов.
От УЕФА и ФИФА зависит перенаправление рынка, который всё больше выходит из-под контроля.
Конечно, я убеждён, что УЕФА может и должен найти инструменты, чтобы гарантировать самое важное — здоровую конкуренцию» — цитирует Румменигге AS.
- 12 сентября 2021
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