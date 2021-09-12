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Шварц прокомментировал поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода»

Шварц прокомментировал поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды от «Нижнего Новгорода» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня мы сыграли совершенно два разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели игровым и территориальным преимуществом. Создавали достаточно много моментов. После потерь мы сразу вступали в контр-прессинг. Конечно, могли забить больше, чем один мяч. Я считаю, мы заслуженно выиграли после первого тайма.

Но, к сожалению, в один из моментов мяч попал только в перекладину. Второй тайм был совершенно иным. Мы допускали достаточно много простых ошибок. Было много потерь. В то же время после потерь мяча, когда нужно было быстро переходить из атаки в оборону, мы этого не делали. И тактически в некоторых моментах мы сыграли не так, как должны были. Дали сопернику шанс вернуться в игру, поймать ритм. И, к сожалению, по итогу матч проигран», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, в матче РПЛ сошлись «Динамо» и «Нижний Новгород». Встреча 7-го тура РПЛ прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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