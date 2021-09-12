Генеральный директор «Нижнего Новгорода» поделился эмоциями от победы над «Динамо»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1.

«Мы играем в футбол. Были поражения, есть победы. Всё заслуженно. Ребята бьются и борются, видна тренерская работа. Очень тактически грамотно сыграли. Молодцы.

Объясняю такой старт работой всех. Все службы клуба, все службы команды. Всё работает на полную мощность.

Было ощущение, что команда может посыпаться, когда отменили гол из офсайда, потом пропустили. Но не посыпались. Матч сегодня был настоящим триллером. Все болельщики, думаю, оценили. Честный и справедливый матч.

Абсолютно разные игры со «Спартаком» и «Динамо». Там вели всю игру, а потом удерживали. Здесь полностью проиграли первый тайм.

Финансовых проблем в клубе не было. Я не знаю, что вам известно и от кого. Ни у кого не было ни перед кем долгов. Ни за премиальные, ни за всё остальное. Есть положение о премировании, в котором были прописаны сроки. Мы все эти сроки строго выполнили. Ни одного дня долгов не было.

В раздевалке всё отлично, эмоциональные диалоги. Все выжаты, всем тяжело после матча. Есть неделя на восстановление», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.