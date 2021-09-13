Лопырёва: здорово, что российский футбол выходит на уровень, когда его интересно смотреть

Посол ФИФА российская модель Виктория Лопырёва поделилась мнением о победе «Нижнего Новгорода» над московским «Динамо». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 2:1.
«Я уже второй раз на стадионе «Динамо» в этом году. Очень классная игра, динамичная. Неожиданная концовка для болельщиков «Динамо». Мне было приятно увидеть Александра Кержакова в роли тренера вживую. До этого я видела его как игрока. Классная игра. Кого поддерживала? Я всегда за красивый футбол. Следила за рисунком игры, за динамикой. Здорово, что российский футбол выходит на тот уровень, когда интересно смотреть», — цитирует Лопырёву «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 12 сентября, в матче Российской Премьер-Лиги сошлись «Динамо» и «Нижний Новгород». В конце встречи нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье не реализовал пенальти.
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