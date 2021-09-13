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Бензема вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории испанской Примеры

Бензема вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории испанской Примеры
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 4-го тура испанской Примеры с «Сельтой» и стал 10-м в списке лучших бомбардиров турнира в истории.

Первый гол Бензема в ворота «Сельты»:

Теперь на счету французского нападающего 197 забитых мячей в Примере. Бензема обогнал бывшего игрока «Валенсии» Эдмундо Суареса, который отличился 195 раз.

Бензема оформляет дубль в ворота «Сельты»:

Лучшим бомбардиром турнира является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 474 взятия ворот в чемпионате Испании. На втором месте располагается экс-партнер Бензема Криштиану Роналду. У него 311 мячей в испанской Примере.

Бензема реализует пенальти и оформляет хет-трик:

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в четырёх играх чемпионата, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Француз выступает за «Реал» с 2009 года. До этого он играл в «Лионе», воспитанником которого является.

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