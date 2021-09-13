Анчелотти: игру с «Сельтой» нельзя назвать идеальной, нам очень помогли болельщики

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (5:2).

«Почти всё прошло хорошо. Игру все-таки нельзя назвать идеальной. Нам очень помогли болельщики. У нас было две ошибки в обороне, над которыми надо работать. В то же время наш потенциал в атаке просто невероятен. Конечно, мы должны быть лучше в защите, игра для нас усложнилась. Мы хорошо отреагировали, и это помогло победить, но мы не должны отдавать эти мячи. Нужно добиться баланса. Мы поговорим о том, что у нас не получилось. Азар не забил, но сыграл очень хорошо, хорошо взаимодействовал с Бензема. У Камавинга много качеств, ему нужно привыкнуть к партнерам. Винисиус играет очень хорошо, качественно, эффективно. Он показывает высокий уровень. Это игрок с впечатляющим набором качеством», – цитирует Анчелотти As.

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Сельту» со счетом 5:2. В следующем туре «Реал» на выезде проведёт встречу с «Валенсией» 19 сентября, а «Сельта» дома примет «Кадис» 17 сентября.