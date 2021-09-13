«Гранада» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» сыграет с «Бетисом». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Бетис».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Его ассистентами выступят Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Хорхе Таррага.

«Гранада» в трёх турах набрала лишь два очка. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» также набрал лишь два очка. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице.