«Гранада» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» сыграет с «Бетисом». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Бетис».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Его ассистентами выступят Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Хорхе Таррага.
«Гранада» в трёх турах набрала лишь два очка. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» также набрал лишь два очка. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице.
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