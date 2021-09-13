Маурисио Почеттино: я сперва не верил, что переход Месси в «ПСЖ» реален

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об адаптации аргентинского форварда Лионеля Месси в парижском клубе. Месси перешёл в «ПСЖ» в начале сезона после того, как у него истёк контракт с «Барселоной».

«Наверное, я не самый подходящий человек, чтобы описывать Месси. Есть другие специалисты с более обширным словарным запасом, они смогут описать его лучше. Он всегда будет входить в число лучших игроков мира.

Он очень быстро адаптировался с тех пор, как приехал в Париж. Он отлично тренируется, пытается подняться на самый высокий уровень, который только возможен.

Я сперва не верил, что его переход в «ПСЖ» реален. Но когда появилась возможность, всё произошло очень быстро», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.