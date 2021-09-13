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Новичок «Рубина» Драйер забил гол пяткой на 2-й минуте дебютного матча за казанцев

Новичок «Рубина» Драйер забил гол пяткой на 2-й минуте дебютного матча за казанцев
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Сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» встречается с «Уралом». Встреча проходит на стадионе «Центральный» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал новичок «Рубина» Андерс Драйер. Хван Ин Бём от левого края штрафной покатил на ближний фланг, на Хвичу. Кварацхелия прошёл к штрафной и прострелил вдоль линии ворот, а Драйер, стоявший боком, пяткой отправил мяч в дальний угол.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Игорь Низовцев.

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