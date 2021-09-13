Бруну Фернандеш может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца года

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продлить действующий контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и агентом игрока начались в июле. Они проходят в позитивном ключе. Бруну хочет остаться в клубе, а «Манчестер Юнайтед» надеется, что португалец подпишет новый контракт до конца года. Контракт Фернандеша является приоритетной задачей, наряду с продлением соглашения Погба», — написал Романо на своей странице в «твиттере».
Напомним, Фернандеш перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.
В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и забил четыре гола. С 2017 года Фернандеш вызывается в национальную команду Португалии. В составе сборной полузащитник — победитель Лиги наций УЕФА (2019).
- 13 сентября 2021
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