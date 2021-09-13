«Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику новичка Дрейера

Сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» встретился с «Уралом». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 4:0. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал новичок «Рубина» Андерс Дрейер. Хван Ин Бём от левого края штрафной покатил на ближний фланг, на Хвичу. Кварацхелия прошёл к штрафной и прострелил вдоль линии ворот, а Дрейер, стоявший боком, пяткой отправил мяч в дальний угол.

Уже на 13-й минуте «Рубин» удвоил преимущество на табло, мяч в свои ворота после сильного прострела Абильгора срезал защитник «Урала» Артём Мамин. Далее в игре последовало затишье, которое на 79-й минуте своим голом прервал всё тот же Дрейер. А на 90+1-й минуте Андерс забил ещё один гол — третий для себя, четвёртый для своей команды. Таким образом, новичок «Рубина» оформил хет-трик в своём дебютном матче и принёс казанцам разгромную победу.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Екатеринбуржцы в семи турах набрали всего два очка, не сумев одержать ни одной победы.