«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», отыгравшись после удаления в первом тайме

Сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле принимал «Краснодар». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На 29-й минуте защитник «быков» Урош Спаич после подачи Дениса Терентьева отправил мяч в собственные ворота, а уже через минуту Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 42-й минуте гости имели возможность отыграться, однако Реми Кабелла не реализовал одиннадцатиметровый. На 65-й минуте Эдуард Сперцян всё-таки сравнял счёт после передачи Алексея Ионова. В последние полчаса игры «Ростов» владел преимуществом, но так и не сумел забить.

После семи туров «Ростов» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков. «Краснодар» идёт седьмым (10).