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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», отыгравшись после удаления в первом тайме

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», отыгравшись после удаления в первом тайме
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Сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле принимал «Краснодар». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На 29-й минуте защитник «быков» Урош Спаич после подачи Дениса Терентьева отправил мяч в собственные ворота, а уже через минуту Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 42-й минуте гости имели возможность отыграться, однако Реми Кабелла не реализовал одиннадцатиметровый. На 65-й минуте Эдуард Сперцян всё-таки сравнял счёт после передачи Алексея Ионова. В последние полчаса игры «Ростов» владел преимуществом, но так и не сумел забить.

После семи туров «Ростов» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков. «Краснодар» идёт седьмым (10).

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
13 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Спаич – 29' (автогол)   1:1 Сперцян – 65'
Удаления: нет / Крыховяк – 30'
Комментарии
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