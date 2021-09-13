«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», отыгравшись после удаления в первом тайме
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Сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле принимал «Краснодар». Встреча завершилась ничьей — 1:1.
На 29-й минуте защитник «быков» Урош Спаич после подачи Дениса Терентьева отправил мяч в собственные ворота, а уже через минуту Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 42-й минуте гости имели возможность отыграться, однако Реми Кабелла не реализовал одиннадцатиметровый. На 65-й минуте Эдуард Сперцян всё-таки сравнял счёт после передачи Алексея Ионова. В последние полчаса игры «Ростов» владел преимуществом, но так и не сумел забить.
После семи туров «Ростов» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков. «Краснодар» идёт седьмым (10).
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