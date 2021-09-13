Защитника «Рубина» Самошникова после матча с «Уралом» увезли на скорой помощи
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Защитника «Рубина» Илью Самошникова после матча 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0) увезли на скорой помощи, информирует «Рубин Гудс».
Напомним, сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» встретился с «Уралом». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 4:0. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Героем встречи стал новичок «Рубина» Андерс Дрейер, оформивший хет-трик в дебютном матче за казанскую команду.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Екатеринбуржцы в семи турах набрали всего два очка, не сумев одержать ни одной победы.
Новость по теме«Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику новичка Дрейера
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