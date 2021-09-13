«Эвертон» — «Бёрнли»: Кин сравнял счёт

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Бернли».
Счёт матча был открыт во втором тайме на 53-й минуте встречи. Защитник гостей Бен Ми забил гол с передачи Йоханна Гудмундссона.
Однако уже через 7 минут Майкл Кин забил ответный гол и сравнял счёт встречи. Ему ассистировал Эндрос Таунсенд.
Видео гола Кина в ворота «Бёрнли»:
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный арбитр – Майк Дин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Бёрнли».
В пятом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» дома примет лондонский «Арсенал», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Обе встречи состоятся 18 сентября.
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