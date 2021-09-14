Гарри Невилл рассказал, почему считает Криштиану Роналду сильнее Лионеля Месси

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Нет никаких сомнений в том, что Месси невероятный игрок, который забил множество мячей. Однако у Роналду есть три больших отличия – голы головой, которых он забил в 4-5 раз больше, голы нерабочей ногой, которых Роналду забил на 30-40 процентов больше, и количество пенальти, которое он реализовал. Добавьте к этому голы за сборную, победы в Лиге чемпионов в командах, которые не были так хороши, как команды Месси. Всё это приводит меня к мысли о том, что Роналду более совершенный игрок.

Я действительно думаю, что Роналду – величайший футболист всех времён. Он тот игрок, который мог бы выиграть матч самыми разными способами», — приводит слова Невилла Sky Sports.