Луческу: не знаю, поставит ли Яремчука тренер «Бенфики» играть с бывшей командой

76-летний румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», в преддверии встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Бенфикой» выразил мнение о возможном участии в игре форварда Романа Яремчука, выступающего за португальский клуб.

«Яремчук? В «Бенфике» в нападении играет не только он. Ещё есть и Рамуш, и Нуньес, и Сеферович. Не знаю, кто из них будет играть, да это и не столь важно. Не знаю, поставит ли тренер Яремчука играть дома против бывшей команды. У «Бенфики» сейчас хороший период: команда лидирует в чемпионате Португалии, её возглавляет отличный тренер, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет.

По травмированному Буяльскому я ещё не принял решение, он вчера провёл только первую тренировку в общей группе. Зная его характер и личные качества, если он и будет играть, то на все 100%. Что касается Шкурина, ему нужно время на адаптацию, но я доволен тем, как он играет», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, Яремчук стал игроком «Бенфики» летом этого года, перейдя из бельгийского «Гента» за € 17 млн. За португальцев он уже успел провести 6 матчей, в которых дважды отличился голом и отдал четыре результативные передачи.

Матч между киевским «Динамо» и «Бенфикой» пройдёт в Киеве (Украина) на стадионе «НСК Олимпийский» уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало игры – 22:00 мск.

