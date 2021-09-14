Хёнесс: «Барселона» полностью разорена! В Германии они бы предстали перед судом

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал возникшую трудную финансовую ситуацию в «Барселоне» в преддверии встречи с сине-гранатовыми в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Барселона» полностью разорена! Если бы они находились в Германии, это было бы судебным делом о банкротстве. Каталонцы больше не являются для нас образцом для подражания.
Давид Алаба, например, однажды сказал мне: «Я по-прежнему мечтаю играть в «Барселоне». Тогда я сказал ему: «Ты хочешь вести переговоры с президентом или с управляющим по делам о несостоятельности?», — цитирует Хёнесса Goal со ссылкой на Radio Bayern 1.
Хёнесс также отметил: «Бавария» была образцовым клубом в мире до пандемии. Почти никто не понимал, как добиться аналогичных успехов при таких вложениях. Период пандемии действительно был тяжёлым для всех. Без зрителей на трибунах мы теряли миллионы евро в год. Это привело к тому, что наш счёт с фиксированным депозитом, который раньше был действительно большим, растаял».
Встреча «Барселона» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало матча – 22:00 мск.
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