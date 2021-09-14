Дель Пьеро о Роналду: проблема была в неспособности «Ювентуса» вырасти вокруг суперзвезды

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду.

«Очевидно, Роналду не хотел оставаться, так же очевидно, что это было полезно для клуба, поскольку теперь не придётся платить высокую зарплату. Роналду — чемпион, и его нужно было подписать. Скорее, проблема заключалась в неспособности команды вырасти вокруг суперзвезды. Мы часто оценивали выступления Криштиану почти как не связанные с «Ювентусом», и это симптом чего-то, что не сработало», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, минувшим летом Роналду покинул «Ювентус» и подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Португалец отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.