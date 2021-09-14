Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от нынешнего сезона Лиги чемпионов.



«Скоро будет первая игра на групповом этапе турнира, выход в плей-офф ещё нужно заслужить. Перед каждым сезоном меня спрашивают: кто фаворит? Я не экстрасенс, поэтому не могу ответить на данный вопрос. Всё непредсказуемо, в турнире участвуют сильные команды. Групповой этап всегда тяжёлый. Я согласен с тем, что люди говорят мне о необходимости выиграть Лигу чемпионов. Каждый год одно и то же.

Если я выиграю Лигу чемпионов, буду счастлив за клуб. Нет – значит нет. Потом люди смогут проанализировать период моей работы. Я стараюсь изо всех сил, и люди будут судить обо мне так же, как я сужу своих игроков. Они добились невероятных успехов за последние пять лет», – цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».