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Стали известны подробности проекта реформы ФНЛ от голландской компании Hypercube

Стали известны подробности проекта реформы ФНЛ от голландской компании Hypercube
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Клубам Футбольной национальной лиги предложили вариант реформирования турнира с переходом на формат «Сатурн-20». Это следует из презентации компании Hypercube, оказавшейся в распоряжении «Чемпионата».

Команды делятся на две группы: в «золотую» входят клубы, вылетевшие из РПЛ, и клубы ФНЛ, занявшие места не ниже 10-го, в «серебряную» — клубы, перешедшие из ФНЛ-2, и команды ФНЛ, занявшие места начиная с 11-го. В обеих группах команды играют по 18 матчей по круговой системе.

В презентации приводятся преимущества и недостатки данного формата.

Преимущества

— Больше игр между равными по силе соперниками.

— Лучше условия для развития (молодых) игроков.

— Намного больше игр, в которых что-то решается: выше интерес.

— Больше топовых матчей, лидеры играют друг с другом 4 раза за сезон.

— Турнир в целом становится интереснее для болельщиков, спонсоров и вещателей, что положительно влияет на уровень турнира.

— Клубы переходят в РПЛ более подготовленными.

— Формат является связующим звеном между системой «осень-весна» для РПЛ и «весна-осень» для ФНЛ-2 и ФНЛ-3.

— Более эффективное использование календаря с учётом местных климатических условий.

Недостатки

— Более сложный для понимания формат.

— За сезон команды будут играть с 14 или 16 противниками вместо 19.

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