Стали известны подробности проекта реформы ФНЛ от голландской компании Hypercube

Клубам Футбольной национальной лиги предложили вариант реформирования турнира с переходом на формат «Сатурн-20». Это следует из презентации компании Hypercube, оказавшейся в распоряжении «Чемпионата».

Команды делятся на две группы: в «золотую» входят клубы, вылетевшие из РПЛ, и клубы ФНЛ, занявшие места не ниже 10-го, в «серебряную» — клубы, перешедшие из ФНЛ-2, и команды ФНЛ, занявшие места начиная с 11-го. В обеих группах команды играют по 18 матчей по круговой системе.

В презентации приводятся преимущества и недостатки данного формата.



Преимущества



— Больше игр между равными по силе соперниками.



— Лучше условия для развития (молодых) игроков.



— Намного больше игр, в которых что-то решается: выше интерес.



— Больше топовых матчей, лидеры играют друг с другом 4 раза за сезон.



— Турнир в целом становится интереснее для болельщиков, спонсоров и вещателей, что положительно влияет на уровень турнира.



— Клубы переходят в РПЛ более подготовленными.



— Формат является связующим звеном между системой «осень-весна» для РПЛ и «весна-осень» для ФНЛ-2 и ФНЛ-3.



— Более эффективное использование календаря с учётом местных климатических условий.



Недостатки



— Более сложный для понимания формат.



— За сезон команды будут играть с 14 или 16 противниками вместо 19.