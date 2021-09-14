Алаба рассказал, почему взял в «Реале» номер Серхио Рамоса

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал, почему он будет выступать за «сливочных» под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента после истечения контракта.



«Номер 27, который принадлежал мне в «Баварии», не разрешён правилами Примеры, поэтому клуб захотел, чтобы я выступал под 4-м номером. Серхио Рамос — абсолютная легенда. Его выступления на поле и за его пределами делают его примером для подражания. Но я — Алаба, и я не хочу, чтобы меня сравнивали с другими, я хочу написать здесь свою собственную историю», — цитирует Алабу Marca с ссылкой на Bild.



Напомним, Алаба перешёл в «Реал» в июле 2021 года бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.

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