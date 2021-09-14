Новичок «Нижнего Новгорода» Бумаль рассказал про совет Погребняка

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Петрюс Бумаль поделился впечатлениями от перехода в новую команду.

«Я провёл первую тренировку с «Нижним» ещё перед матчем с «Динамо». Увидел, что моя новая команда молодая и динамичная. Ребята все — позитивные. Атмосфера в коллективе дружеская. Я бы даже сказал семейная. Приняли меня очень тепло.



Я провёл три года в «Урале», так что с РПЛ знаком не понаслышке. Затем решил отправиться в Турцию. За «Эрзурумспор» весь сезон играл в основном составе. Теперь я в Нижнем. Город произвёл на меня приятное впечатление. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь нижегородской команде показать хороший результат в своем дебютном сезоне в элите российского футбола.

Я имел большое желание приехать сюда, и вот я здесь! Также спасибо за совет Павлу Погребняку, который сказал мне: «Если ты выберешь «Нижний», то проведёшь хороший сезон», — цитирует Бумаля клубная пресс-служба.