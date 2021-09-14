Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне прокомментировал возвращение Гризманна в «Атлетико»

Диего Симеоне прокомментировал возвращение Гризманна в «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» аргентинец Диего Симеоне прокомментировал возвращение нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны».

«Мы хотим, чтобы Гризманн был таким же, каким был до ухода. Для нас он всегда был важным игроком с талантом и голами, мы точно увидим шоу в его представлении. Ему нужно будет работать как и всем остальным футболистам, тогда он будет играть весь матч», — приводит слова Симеоне газета AS.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Новость по теме
Некоторые игроки «Барселоны» обрадовались уходу Гризманна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021