Диего Симеоне прокомментировал возвращение Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» аргентинец Диего Симеоне прокомментировал возвращение нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны».

«Мы хотим, чтобы Гризманн был таким же, каким был до ухода. Для нас он всегда был важным игроком с талантом и голами, мы точно увидим шоу в его представлении. Ему нужно будет работать как и всем остальным футболистам, тогда он будет играть весь матч», — приводит слова Симеоне газета AS.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.