Мирча Луческу – о матче с «Бенфикой»: жаль, что не засчитали гол в конце матча

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче с «Бенфикой» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас трудная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, в каждой игре добавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру. Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча», — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Баварией», а «Бенфика» встретится с «Барселоной». Обе игры пройдут 29 сентября.