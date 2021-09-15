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«Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой

«Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой
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Лондонский «Челси» планирует продлить контракт со своим 32-летним защитником Сесаром Аспиликуэтой. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб готов предложить испанскому игроку контракт до 2023 года с возможностью дальнейшего продления ещё на один сезон.

Аспиликуэта перешёл в «Челси» в 2012 году. Ранее он выступал за «Марсель» и «Осасуну». В составе «аристократов» футболист дважды становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал лигу Европы, а также становился победителем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги и Кубка Англии.

Нынешний контракт Аспиликуэты рассчитан до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.

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