Голкипер «Челси» Менди провёл 10 матчей в ЛЧ на ноль. Он сыграл в турнире 13 игр

Вратарь лондонского «Челси» Эдуард Менди в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0) в 10-й раз сыграл на ноль. Это 10-я игра вратаря без пропущенных голов за 13 проведённых встреч в Лиге чемпионов.
Только Кейлор Навас смог достичь 10 матчей на ноль быстрее. Костариканцу понадобилось для этого 11 матчей.
В следующем туре Лиги чемпионов «Челси» в гостях встретится с туринским «Ювентусом». Матч состоится 29 сентября.
Ранее 29-летний голкипер лондонского «Челси» Эдуард Менди стал лучшим вратарем сезона Лиги чемпионов 2020/2021. Сенегалец обошел бельгийца Тибо Куртуа из «Реала» и бразильца Эдерсона из «Манчестер Сити».
Напомним, в прошлом сезоне в финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.
В том же сезоне «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).
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