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Голкипер «Челси» Менди установил рекорд Лиги чемпионов

Голкипер «Челси» Менди установил рекорд Лиги чемпионов
Максим Лесовой
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Голкипер «Челси» Эдуард Менди в минувшем сезоне Лиги чемпионов провёл девять сухих матчей, что является рекордом для вратарей в их дебютном сезоне на турнире, сообщается в «твиттере» OptaJoe.

Ранее стало известно, что Менди установил уникальное достижение, став первым африканским вратарём, который сыграл в финале Лиги чемпионов.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

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