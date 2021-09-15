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Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы «МЮ» на выход в плей-офф ЛЧ после поражения от «Янг Бойз»

Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы «МЮ» на выход в плей-офф ЛЧ после поражения от «Янг Бойз»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил перспективы команды в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче 1-го тура группового этапа с «Янг Бойз» (1:2).

«Нам нужно 12 очков, чтобы пройти дальше. Нужно выиграть домашние матчи и один выездной — тогда мы выйдем из группы. Конечно, сегодня мы упустили свой шанс. Однако в прошлом году мы стартовали с двух побед над „ПСЖ“ и „Лейпцигом“, и все считали, что мы уже гарантировали себе выход из группы. Сейчас у нас впереди 5 игр, в которых надо набрать 10 или 12 очков», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

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