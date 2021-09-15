В Hypercube объяснили реформу ФНЛ, которую они предложили клубам

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс прокомментировал реформу Футбольной национальной лиги, которую они предложили российским клубам.

«В соответствии с первоначальным планом мы продолжаем консультации с клубами ФНЛ по теме реформ. Это глобальный проект, который затрагивает весь российский футбол, не только Премьер-лигу. Мы всегда рассматривали ситуацию именно так, но общественный резонанс вокруг темы РПЛ и Юпитер-16 на время затмил остальные важные вопросы. Каждый день я провожу по несколько онлайн-бесед с представителями клубов ФНЛ. Отмечу, что все беседы – конструктивные, стороны демонстрируют заинтересованность и намерены найти лучший вариант из возможных.

Перемены назрели. В настоящее время ФНЛ не дает клубам возможности для долгосрочного финансового планирования. Как следствие – короткие контракты игроков и отсутствие трансферных стратегий. То есть текущая финансовая модель лиги препятствует спортивному росту.

Нужно создать современный продукт, который будет интересен аудитории и позволит лиге увеличивать доходы и распределять их между всеми участниками.

В основе решения лежит чисто спортивный принцип: деление команд на две группы в соответствии с их результатами и игра внутри групп по принципу «каждый с каждым дома и на выезде». В долгосрочной перспективе о потере каких-либо матчей с топ-клубами в этом случае говорить нельзя: раз в несколько месяцев в каждой подгруппе меняются 40% участников, так что даже команда, которая закончила прошлый сезон 18-й, не теряет шансы на выход в РПЛ.

Так мы решаем три главные задачи:

• сильнейшие команды могут играть друг с другом 4 раза. Значит лига получит больше рейтинговых матчей и рост доходов.

• деление лиги на два этапа позволяет учитывать климатические особенности России: весной лучшие выходят в РПЛ, а осенью происходит вылет в ФНЛ-2, так как третий дивизион хочет вернуться к системе «весна-осень».

• увеличение количества конкурентных матчей укрепляет игроков, они лучше готовы к игре на уровне РПЛ. В то же время команды из второй десятки избегут ситуаций, когда сохранение места в лиге зависит от матчей с несколькими сильными командами на финише.

Что касается финансовой составляющей, то, насколько мне известно, лига уже в следующем сезоне планирует отменить взносы, размер которых составляет примерно 4% бюджета среднего клуба ФНЛ. Более того, практически все топ-лиги перечисляют часть своих доходов (до 20%) во второй дивизион.

Я уверен, что это необходимо сделать и в России, чтобы клубы ФНЛ были стабильнее и лучше готовы к выходу на новый уровень. В конечном итоге, именно это является целью реформ», — сказал Нювенхюйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.