Талалаев высказался о возможной отмене лимита в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о лимите на легионеров в российской Премьер-Лиге.

«Может ли отмена лимита привести к пропасти между командами российского чемпионата? Мое мнение – в каждом таком вопросе нужна стабильность. Я против ежегодных изменений, я за системность. Если приняли решение, то стоит его придерживаться и подождать. Когда пришел в «Ахмат», в клубе было 11 иностранцев, от трех из них пришлось избавляться под формулу лимита «8+17». А теперь, если резко лимит ослабят, получается, мы могли этих игроков оставить? Чтоб они посидели где-то и дождались новой формулы. Трансферная политика выстраивается с учетом регламента – надеюсь, посреди сезона правила не поменяются. Нужна системность. Это мое мнение. А остальное пусть комментируют руководители клуба.

Насколько новая формула лимита усложнила поиск иностранцев? Заметно усложнила. Особенно для небогатых клубов, которые не располагают равноценной заменой купленным иностранцам. Приходится намного тщательней анализировать потенциальных новичков перед принятием решения. При восьми разрешенных иностранцах даже ошибка с одним из них может сильно сказаться. Если же ошибаешься с двумя, придется тяжело», — цитирует Талалаева «Советский спорт».