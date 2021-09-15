Клаудиньо рассказал о деталях игры «Зенита» в матче с «Челси»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о деталях игры 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Российская команда уступила на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:1.

«Было непросто. В той ситуации (незадолго до гола Лукаку Клаудиньо разговаривал с Малкомом. Клаудиньо сказал: «Что-то не получается, не выходит!», а Малком ответил: «Играй вперед, надо атаковать!».— Прим. «Чемпионата») я двигался с мячом к центру поля, но вариантов для продолжения атаки не нашел, а просто расставаться с мячом мне не хотелось, хотелось разыграть какую-нибудь комбинацию. В итоге у меня его отобрали, но Ракицкий прервал атаку и выбил мяч на угловой. А минут через пять «Челси» забил.

И все же я считаю, что мы провели хорошую игру. Нам удавалось сдерживать Лукаку — одну из лучших «девяток» современного футбола, если не лучшую. И заслуга «Челси» в том, что они смогли в итоге взломать нашу оборону и добиться победы», — цитирует Клаудиньо официальный сайт «Зенита» со ссылкой на бразильское телевидение.