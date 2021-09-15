Марко Николич оценил новичков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о футболистах, пополнивших состав в летнее трансферное окно.



«Новички — качественные и молодые игроки. Талантливые, хороши для будущего. Им нужно время адаптироваться. Его пока не хватает, но нам нужно их адаптировать к стилю уже по ходу игр. Но мы справимся. С их приходом у нас появилась ротация. Это нам поможет», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.



Напомним, «Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.