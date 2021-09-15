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Николич: в «Лужниках» нам ничего не мешает, но «Черкизово» — это наш дом

Николич: в «Лужниках» нам ничего не мешает, но «Черкизово» — это наш дом
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сравнил «Лужники» и «Черкизово» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».

«В «Лужниках» нам ничего не мешает, это только помогает. Но «Черкизово» — это наш дом, могут быть стадионы лучше и модернизированнее. Но нам нравится играть дома, там горячая атмосфера. Мне нравится маленький стадион гораздо больше, чем какой-то ещё современный. Очень важно иметь такую атмосферу», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Напомним, «Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.

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