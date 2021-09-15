Президент «Легии» вручил Станиславу Черчесову футболку команды с его фамилией

Президент «Легии» Дариуш Миодуски вручил бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову футболку команды с его фамилией. Соответствующую фотографию пресс-служба польского клуба разместила в своём «инстаграме». Напомним, Черчесов руководил польской командой в период с 2015 по 2016 год. Также бывший вратарь тренировал московский «Спартак».
Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча квартета C пройдёт на московском стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу «Спартак» — «Легия» обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). За VAR отвечают видеоарбитры Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).
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