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Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч ЦСКА со «Спартаком»

Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч ЦСКА со «Спартаком»
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Московский ЦСКА сможет пустить на матч Российской Премьер-Лиги с столичным «Спартаком» около 10000 зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора в адрес Российского футбольного союза, наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Благодаря этому ПФК ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, игр пройдёт на на ВЭБ Арене 20 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.

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