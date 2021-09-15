Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шериф» — «Шахтёр»: составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов

«Шериф» — «Шахтёр»: составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Шериф». Начало матча — в 19:45 мск. Главный арбитр встречи — немец Дениз Айтекин.

Команды опубликовали составы на предстоящий матч:

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тиль, Дуланто.

«Шахтёр»: Пятов, Додо, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Матвиенко, Траоре, Исмайли, Педриньо, Фернандо.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021