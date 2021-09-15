Матеуш Ветеска: постараемся сыграть с таким же энтузиазмом со «Спартаком» в Польше

Защитник «Легии» Матеуш Ветеска прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:0.
«Сложно сразу сказать, в чём наш секрет. Каждый матч мы настраиваемся на победу, сегодня следовали плану на игру – постараемся сыграть с таким же энтузиазмом в Польше. Для такого матча нас не нужно дополнительно мотивировать.
У нас точно не было плана забивать гол именно в дополнительное время, с самого начала игры старались играть на максимум. Держали мяч в первом тайме, пусть и не было моментов, но контроль вам должен был понравиться.
Во втором тайме у нас было несколько моментов, чтобы забить «Спартаку» – и это привело к голу», — передаёт слова Ветески корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 15 сентября 2021
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