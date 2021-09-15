Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матеуш Ветеска: постараемся сыграть с таким же энтузиазмом со «Спартаком» в Польше

Матеуш Ветеска: постараемся сыграть с таким же энтузиазмом со «Спартаком» в Польше
Комментарии

Защитник «Легии» Матеуш Ветеска прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:0.

«Сложно сразу сказать, в чём наш секрет. Каждый матч мы настраиваемся на победу, сегодня следовали плану на игру – постараемся сыграть с таким же энтузиазмом в Польше. Для такого матча нас не нужно дополнительно мотивировать.

У нас точно не было плана забивать гол именно в дополнительное время, с самого начала игры старались играть на максимум. Держали мяч в первом тайме, пусть и не было моментов, но контроль вам должен был понравиться.

Во втором тайме у нас было несколько моментов, чтобы забить «Спартаку» – и это привело к голу», — передаёт слова Ветески корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Новость по теме
«Спартак» проиграл «Легии» в стартовом матче Лиги Европы, пропустив на 91-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021