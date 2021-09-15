Руй Витория: «Спартак» доминировал на поле, у «Легии» было всего два шанса

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение в матче с «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли. Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне — это про детали, они решают всё.
В начале у нас были скорость, мобильность, потом мы внесли изменения, и во втором тайме вышел Соболев, Бакаев, который способен хорошо подать, и, мне кажется, мы играли лучше. Я понимаю эмоции фанатов, это жизнь есть удачные и неудачные моменты. Благодарю болельщиков за поддержку и понимаю их разочарование. Мы сами сильно разочарованы», — цитирует Виторию «Матч ТВ».
- 15 сентября 2021
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