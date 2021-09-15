Главный тренер «Шерифа» прокомментировал историческую победу команды в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Шахтёром» из Донецка. Встреча закончилась со счётом 2:0. «Шериф» дебютировал в главном еврокубковом турнире.

«Хорошая игра, хороший соперник, мы понимаем, что играем с постоянным участником Лиги чемпионов.

Понимали их силу, но я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают. Рад за своих ребят, что они показали неплохой футбол.

Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов «Шахтёру» забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек.

Стадион скандировал моё имя? Я горжусь, что услышал своё имя. Но это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку.

Ну а мы постараемся и дальше готовиться и проводить игры так, как последние матчи в Лиге чемпионов», — цитирует Вернидуба Foot Boom.