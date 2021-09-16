«Атлетико» сыграл вничью с «Порту» в Лиге чемпионов

«Атлетико» Мадрид вничью сыграл с «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (0:0). Встреча прошла на домашнем стадионе «Атлетико» — «Ванда Метрополитано». Матч обслуживал главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии.
Отметим, что «Порту» доигрывал матч в меньшинстве – на 95-й минуте матча Хацеган удалил с поля защитника Шанселя Мбемба.
В составе «Атлетико» появился и нападающий Антуан Гризманн, вышедший на поле на 56-й минуте встречи. Мадридцы презентовали Гризманна 8 сентября, а 12-го француз дебютировал в игре с «Эспаньолом» (2:1).
В Лиге чемпионов команды распределены в группу B, где также играют «Ливерпуль» и «Милан». Их матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Порту», а «Милан» будет принимать «Атлетико».
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