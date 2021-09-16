Гвардиола провёл яркий мотивационный диалог с Марезом во время матча ЛЧ с «РБ Лейпциг»

50-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», стал одним из героев матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (6:3).

На 64-й минуте игры при счёте 4:2 в пользу «Манчестер Сити» в одной из пауз Гвардиола провёл эмоциональную беседу с 30-летним алжирским вингером «горожан» Риядом Марезом, который ранее отличился забитым мячом в этой встрече, реализовав пенальти в компенсированное время к первому тайму.

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В текущем сезоне Марез принял участие в пяти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.