Гвардиола провёл яркий мотивационный диалог с Марезом во время матча ЛЧ с «РБ Лейпциг»

50-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», стал одним из героев матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (6:3).
На 64-й минуте игры при счёте 4:2 в пользу «Манчестер Сити» в одной из пауз Гвардиола провёл эмоциональную беседу с 30-летним алжирским вингером «горожан» Риядом Марезом, который ранее отличился забитым мячом в этой встрече, реализовав пенальти в компенсированное время к первому тайму.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Матч ТВ».
В текущем сезоне Марез принял участие в пяти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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