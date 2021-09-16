Беллингем поцеловал Холанда во время интервью после встречи «Боруссии» Д с «Бешикташем»

Забавный инцидент произошёл во время послематчевого интервью по завершению встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между турецким «Бешикташем» и дортмундской «Боруссией» (1:2), который проходил в Стамбуле (Турция) на стадионе «Водафон Парк».
18-летний английский полузащитник Джуд Беллингем поцеловал своего одноклубника – 21-летнего норвежского форварда «шмелей» Эрлинга Холанда, который давал послематчевое интервью в микст-зоне. Отметим, что оба футболиста забили по голу в этой игре.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Матч ТВ».
В текущем сезоне Беллингем принял участие в семи матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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