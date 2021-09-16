Фирменный самолёт «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

Фирменный самолёт «Зенита», выполнявший гражданский рейс из Антальи (Турция) в Санкт-Петербург (Россия) совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за попадания в стаю птиц. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

При заходе на посадку в аэропорту Пулково самолёт А319, выполнявший рейс SU6694 из Антальи в Петербург, один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. Воздушное судно приземлилось в 22:26 в аэропорту Северной столицы. В соответствии с действующими регламентами, Пулково объявил тревогу.

Отмечается, что на борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Благодарим экипаж Зенитолёта, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», — прокомментировала инцидент пресс-служба «Зенита» в «Твиттере».