Гвардиола: мы победили «Лейпциг» за счёт более высокого класса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча Лиги чемпионов своей команды с «Лейпцигом». Горожане победили со счётом 6:3.

«Лейпциг» никогда не сдается. У них необычный способ атаковать. Они играют в атаку, ни разу не возникало чувство, что игра сделана. Мы забили после того, как им удалось забить, и это здорово нам помогло. У «Лейпцига» молодая команда, агрессивная, сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» несёт хорошее послание футболу. Мы победили за счёт более высокого класса наших игроков», – цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома обыграл «Лейпциг» со счётом 6:3. В составе «горожан» голами отметились Натан Аке, Рияд Марез, Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус, также автогол на счету Норди Мукиэле. У «Лейпцига» хет-трик в ворота соперника оформил Кристофер Нкунку.