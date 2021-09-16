Червиченко не считает позором поражение «Спартака» от «Легии» в Лиге Европы

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.



«Не сказал бы, что матч с «Легией» — позор. Мне «Спартак» понравился: играли хорошо, казалось даже, что вот-вот забьют и выиграют. До 80-й минуты, пока не стали делать замены, всё было абсолютно нормально: красно-белые имели преимущество, шансы забить, тот же Айртон попал в перекладину. На мой взгляд, всё решили неудачные замены, но с другой стороны, игроков уже нельзя было не менять, потому что все уже очень устали — нужно было выпускать свежих игроков. Того же Рассказова менять было некем, оттуда пошёл прострел, а замкнул этот прострел игрок, которого должен был держать Ломовицкий. Он (Ломовицкий) безобразно вышел на замену, проиграл все моменты, все единоборства — да вообще всё проиграл, везде ошибся и закончил свою игру именно тем, что позволил игроку «Легии» забить. Соболев тоже вышел ни о чём: ни разу конкретно не угрожал воротам соперника, не отодвигал игру от своих ворот. А Бакаев, выйдя на замену, потратил больше времени на споры с польским игроком, чем на игру.



У «Спартака» очень большие проблемы с реализацией. Да, моменты есть, но мяч катастрофически не летит в ворота. Мне кажется, что причина 50 процентов неудач — это как раз то, что Виторию всё время отправляют в отставку, сегодня в очередной раз. Если придёт новый тренер, то заставит Айртона попасть не в перекладину, а в ворота? Ломовицкий будет играть, Соболев побежит забивать, а Ларссон перестанет бегать с мячом вдоль штрафной площади и начнёт бить по воротам? Руй тут ни при чём. Игроки не выполняют элементарные требования. У Ларссона есть мяч — бей, будет рикошет или ещё какой-то момент. Без ударов по воротам голов не будет. Есть моменты, так пытайся их реализовать, а не валяйся посреди поля, если тебя чуть зацепили, как будто там судит Лапочкин, и тебе обязательно дадут пенальти за то, что ты рухнул в штрафной. Никто не даст таких весёлых пенальти. Разве Витория виноват, что Ломовицкий вышел, практически не играл и похоронил себя и команду? Могут поменять Виторию, но думаю, это будет ещё хуже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.