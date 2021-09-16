Кумана могут уволить из «Барселоны» до конца сентября
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Главный тренер «Барселона» Рональд Куман может быть отправлен в отставку до конца сентября, сообщает Cuatro. По информации источника, президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта разочарован игрой сине-гранатовых с «Баварией» (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
В сентябре каталонцы проведут четыре матча – с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Если команда не добьётся положительных результатов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
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